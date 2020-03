 Un angolo mediterraneo a Lugano-Paradiso

Di cibo si parla più volte al giorno e non solamente per necessità. Stare a tavola è un vero e proprio piacere, e quando si decide di andare al ristorante, in noi c’è una certa aspettativa e curiosità e perché no anche tanta felicità.

I piatti prelibati e le cucine di mezzo mondo hanno ormai invaso social e tv, tra chi si inventa ricette improbabili a chi ne fa un vero e proprio stile di vita.

Di cibo si parla più volte al giorno e non solamente per necessità. Stare a tavola è un vero e proprio piacere, e quando si decide di andare al ristorante, in noi c’è una certa aspettativa e curiosità e perché no anche tanta felicità.

I ristoranti, quelli tipici, dove gli ingredienti sono a chilometro zero e la passione al primo posto, sono quelli che lasciano il segno. Proprio come il Ristorante Paradiso, situato a pochi metri dalla funicolare S. Salvatore. Da molto anni il ristorante è divenuto punto fermo per chi ama la buona cucina in un ambiente sobrio ma al contempo conviviale, piacevole e senza spendere troppo.

Le prelibatezze proposte sono molteplici, tra i più richiesti: Fondue, pizze e risotti

I clienti apprezzano molto l’atmosfera e la cucina del Ristorante Paradiso, a riprova ecco una selezione di recensioni:

Pranzo di un lunedì d'autunno

«Ottimo pranzo: portate di qualità; pizza saporita e leggera. Buona la selezione dei vini e delle birre. Se questo non bastasse, la gentilezza e cortesia dei proprietari chiude il cerchio di una piacevole pausa pranzo: più di così non si può chiedere!»

Ottimo

«Ormai sono quasi quattro anni che vado in questo locale, mai rimasto deluso. Ambiente piacevole, buona cucina e personale splendido. Vale la pena provare».

Eccellente ristorante

«Anche se da fuori non da un’impressione di un ristorante di alto livello entrateci perché rimarrete soddisfatti come lo siamo stati noi , abbiamo ordinato un risotto alla milanese con osso buco, gnocchi ai quattro formaggi e risotto ai funghi porcini e sono risultati uno meglio dell’altro , ottimi anche i dolci, bella anche la presentazione dei piatti, il personale è gentile e veloce».

Un angolo mediterraneo a Lugano-Paradiso

«Location veramente molto accogliente, cucina prettamente mediterranea con materie prime selezionate e di prima qualità.

Lo staff è molto professionale soprattutto la cameriera Dairely è super simpatica nonché altamente competente nel suo lavoro!

Il ristorante Paradiso lo consiglio vivamente a tutti coloro che vogliono trovare a Lugano un angolo mediterraneo e un clima familiare».

Il ristorante Paradiso è aperto dalle 6 del mattino (con colazione speciale) a mezzanotte.

Fashionchannel