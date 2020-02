Matrimonio e imprevisti: Il kit salva sposa

Se manca poco al giorno del fatidico “Sì” ansia ed emozione sicuramente cominciano a farsi sentire.

L’augurio ovviamente è che tutto vada per il verso giusto, ma per non farsi trovare impreparate è bene realizzare un “kit d’emergenza” da affidare alla vostra testimone, mamma o sorella e da utilizzare in caso di emergenza…sperando che non servirà!

Innanzitutto procuratevi un piccolo beauty-case bianco, o in tinta con l’abito da sposa.

A questo punto cosa mettere dentro? Non dovete assolutamente dimenticare:

Make-up: tutto quello che può servire per un ritocco veloce

Collant di ricambio: fondamentali

Fazzoletti di carta: certamente durante la giornata vi commuoverete, meglio averli a portata di mano

Mollette e lacca per capelli: nel caso di qualche ciocca ribelle

Ago e filo: nell’eventualità che si stacchi una spallina o un bottoncino

Smalto e limetta per le unghie: perché le mani della sposa devono essere sempre perfette, soprattutto quella dove indosserete la fede nuziale

Cerotti: in particolare quelli per i piedi. Potrebbero servirvi, dato che indosserete scarpe nuove

Smacchiatore: indispensabile, in caso dovesse capitare che si rovesci un bicchiere di vino