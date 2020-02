Department Store presenta la collezione cerimonia

S.ANTONINO - Abiti da sera, abiti da cocktail, abiti da ricevimento, abiti feste e ovviamente tutta una serie di accessori di completamento, il rigorosamente made in Italy.



Sono queste solo alcune delle proposte nel nuovo spazio Department Store adibito al secondo piano del Centro Manor di S. Antonino. La particolarità – come ci conferma il responsabile – è rappresentata non solo dall’ampio assortimento, ma anche e soprattutto dall’opportunità di adattare il capo acquistato, grazie al servizio di sartoria presente al pianterreno.



Oggi più che mai la carta vincente nella vendita è rappresentata dal servizio, caposaldo di Department Store. Grazie a queste caratteristiche il cliente è assistito con un servizio completo e veloce. Come diceva pascal Bruckner: «Eleganza: il massimo di intensità con il minimo di effetto».



Company Profile: Department Store Moda Italiana, il primo negozio aziendale in Svizzera, dal produttore al consumatore. In assortimento tutto l’abbigliamento uomo, donna, solo con tessuti made in italy, Cerruti, Loro Piana, Lanerossi, Zignone, Piacenza Cshmere. Tutto il meglio del made in Italy, prezzi di fabbrica per tutte le taglie

Fashionchannel.ch