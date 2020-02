Beauty: Marco Postiglione, raddoppia il suo successo

LUGANO - Chi non sogna una carriera di grandi successi? Ebbene Marco Postiglione questa sensazione la sta conoscendo da alcuni anni, un percorso difficile ma che alla fine lo sta premiando.

“Non arrenderti. Rischieresti di farlo un’ora prima del miracolo” iniziamo da questo proverbio arabo per conoscere da vicino colui che ha rivoluzionato il mondo dell’estetica nella vicina penisola e non solo. Tutto ha inizio a Napoli, poi un’intuizione che lo ha portato ad essere la guida di questo settore in forte espansione e dai grandi fatturati. Da qualche tempo ha trasferito il suo quartier generale proprio in Ticino, dove è stato inaugurato il primo centro antiage senza bisturi: Marco Post – The Italian Beauty SPA a Lugano. Oggi la rete dei centri Marco Post ha oltre 75 aperture attive tra Italia e Ticino.

Marco, tutto ha inizio…?

Tutto ha inizio ben 22 anni fa, ero uno studente di lettere classiche (indirizzo archeologico) a Napoli. Il sogno era diventare insegnante. La passione per l’insegnamento è rimasta, ma con un indirizzo diverso rispetto ai piani iniziali: sono diventato esperto e formatore in marketing, vendite e nell’organizzazione aziendale. Circa 18 anni fa ho deciso di specializzarmi nel settore dell’estetica divenendo il primo consulente in Europa specializzato nel settore beauty e SPA.

Lei ha lavorato in Italia, Russia, Ucraina, e Stati Baltici, quali le differenze?

Ho lavorato nell’est Europa dal 2003 al 2006 ed ho trovato una preparazione tecnica mediamente superiore negli operatori del settore dell’estetica: basti pensare che a livello formativo un’estetista Russa ha una qualifica paramedica, proprio come una formazione di laurea, simile all’infermieristica. Un altro elemento di differenza - che al tempo mi affascinò è questo: in Russia, Ucraina e Stati Baltici anche nei centri estetici molto piccoli, c’era sempre una persona fissa alla reception con la funzione di accoglienza: l’”Administrator”. Questa figura l’ho poi trasferita nel mondo dell’estetica professionale portando nei centri italiani la mansione ufficiale di Coordinatrice efficace in estetica o – come viene chiamata ormai da qualche anno nel settore – la Cordenia, caposaldo nel mio modello organizzativo e, ovviamente, anche nei miei centri antiage senza bisturi MARCO POST.

Di solito quando si sogna una carriera da numeri uno, immaginiamo i consueti sogni, calciatore, attore… nel suo caso l’obbiettivo è stato chiaro fin da subito?

Questa è una domanda da un milione di franchi! Devo dire che da ragazzo non avevo in mente di voler fare l’imprenditore. Quello che invece ho avuto fin da subito, quando a 18 anni decisi di lasciare l’università e lanciarmi nel mondo del lavoro, è stata una visione molto chiara di quello che avrei voluto fare per il mondo in cui vivevo. Volevo avere un impatto importante sulle persone e sull’ambiente sociale che mi circondava. Pensavo che era mio dovere sforzarmi per fare la differenza e migliorare la vita degli altri.

Tre consigli per diventare uno centro di estetica di successo?

In primis avere molto chiaro il cliente a cui ti vuoi rivolgere e il problema che vuoi risolvere rispetto al mercato: questo si chiama avere un Posizionamento chiaro. Il secondo è avere un metodo estremamente efficace, davvero straordinario per rispettare le promesse che comunichi all’esterno. Il terzo avere uno staff estremamente formato, competente e coeso: senza persone non si va da nessuna parte.

La sua idea di bellezza?

Una bellezza naturale. Il concetto dei centri antiage senza bisturi, che abbiamo voluto creare io e mia moglie Cristina Bortolussi negli ultimi 15 anni, è proprio quella di una bellezza naturale contrapposta ad una bellezza artefatta. Il metodo che abbiamo creato ha come obiettivo quello di aiutare le donne (ma anche gli uomini!) che si rivolgano a noi a ritrovare una bellezza naturale, senza bisturi.

Perché scegliere Marco Post?

Perché MARCO POST oggi è l’unica vera alternativa al bisturi. Nei nostri centri infatti – grazie all’uso combinato di trattamenti estetici all’avanguardia, cosmetici di ultima generazione, consigli nutrizionali da parte di un nutrizionista specializzato e una programma di allenamenti mirati da svolgere comodamente da casa, è possibile ottenere un ringiovanimento cutaneo dei tessuti fuori dal normale. Marco Post funziona perché interviene sul life-style, l’unica soluzione vera, concreta e reale per rimanere giovani nel tempo.

La sua giornata tipo?

Mi alzo abbastanza presto, la prima cosa che faccio è allenarmi, alternando allenamenti di forza con pesi ad allenamenti più aerobici, con corsa a diversi livelli. Sono appassionato di sport e attività fisica. Dopo una doccia mi concedo una mezz’ora prima di iniziare l’attività di lavoro vera e propria, per concentrarmi sulla giornata che devo affrontare, riordinando obiettivi e attività del giorno. Ci sono giorni che sono in ufficio con riunioni sul marketing della mia azienda, giorni in cui sono in aula a tenere un corso, ed altri che sono fuori ad affiancare gli affiliati della rete MARCO POST, visionando i loro centri per assicurarmi che tutto proceda nel modo corretto. Un’altra parte della giornata è dedicata alla scrittura e allo studio. A fine giornata –quando non sono in trasferta- torno a casa ed ho una full immersion con i miei figli che sono ben cinque: ascolto la loro giornata, li aiuto nei compiti e infine – dopo una bella cena tutti insieme – li accompagno a riposare. Gli ultimi minuti della giornata sono dedicati a pianificare gli obiettivi del giorno seguente. Una vita molto impegnata che però mi permette di fuggire a volte in sella alla mia Harley, in compagnia dei miei pensieri e spesso…di mia moglie!

Da qualche tempo ha scelto il Ticino quale sede, perché questa scelta?

Io e la mia famiglia viviamo da oltre cinque anni in Ticino. Ho sempre vissuto in Italia con l’ambizione un giorno di trasferirmi all’estero, per dare ai miei figli una visione più ampia del mondo. Inoltre c’è una motivazione di carattere professionale: prima di trasferirmi infatti ero alla ricerca di una base operativa per lo sviluppo dei miei progetti aziendali internazionali. Il Ticino è in assoluto il posto della Svizzera che ha il miglior compromesso fra un clima molto bello, un ambiente sociale che amiamo e una piattaforma ideale per lo sviluppo di progetti aziendali.

Al fianco di un grande uomo c’è sempre una grande donna, il legame con la moglie Cristina è anche professionale?

Parlando di mia moglie, dico spesso il contrario ossia che “a fianco di una grande donna c’è sempre un grande uomo”. Ci scherzo perché Cristina, mia moglie e compagna di vita è stata la mia prima socia e la mia prima business partner. È anche la persona senza la quale non sarebbe nata la rete di centri MARCO POST. Lei è l’ideatrice del metodo estetico; se dovessi definirla, direi che è un genio, è la mia parte complementare, dove io sono il business, la gestione aziendale, le vendite, il marketing, mentre lei è il prodotto, e sappiamo bene che senza un prodotto eccellente il marketing funzionerebbe poco.

Da grande Marco Postiglione sarà?

Sarà il meglio delle sue potenzialità. Cercherà in tutti i modi di essere uno strumento per aiutare gli altri e contribuire al miglioramento di chi lo circonda. Attraverso i centri MARCO POST voglio rivoluzionare il settore dell’estetica e dell’antiage portando in tutto il mondo un concetto di antiage senza bisturi, avvicinando più persone possibili ad un corretto stile di vita, alimentare, di movimento e di cura di sé, rispettando il canone di bellezza naturale e di benessere a 360 gradi. Questa è la mia visione, condivisa da tutto il mio staff, su sui stiamo costruendo la nostra azienda.