Erbe tintorie: la colorazione capelli 100% naturale dai risultati top

LUGANO - Sai che esiste un’innovativa tecnica di colorazione professionale per capelli, 100% naturale, in grado di nutrire la fibra capillare anziché indebolirla? Ogni donna, almeno una volta nella vita, ha sognato di cambiare colore per sentirsi diversa.

Qualcuna lo fa con una certa regolarità, altre solo ogni tanto, e magari senza stravolgere troppo la nuance di partenza.

A prescindere dalla frequenza e dalla tipologia di tinta applicata, però, una cosa è certa: la colorazione, a lungo andare, può stressare il capello e indebolirlo. Proprio per questo molte donne, se le circostanze lo permettono, rinunciano o rimandano il desiderio di sfoggiare un nuovo hair color per paura di rovinare i capelli.

È successo anche a te? Basta rinunciare alla bellezza: al salone del Team Laura Compagnia della Bellezza Lugano sono arrivate le erbe tintorie e le miscele vegetali per la colorazione dei capelli.

Straordinariamente efficaci nel risultato, infinitamente delicate su cute e fibra capillare.

La linea erbe tintorie firmata JOYÀCADEMY offre un’accurata selezione delle migliori polveri vegetali, dalla texture raffinata. Si tratta di polveri estratte dalle foglie, dai semi o dalle radici delle piante. Di origine completamente vegetale, sono biodegradabili e dunque amiche dell’ambiente. Ma non solo. Sui capelli svolgono una delicata azione colorante tono su tono. Non penetrano cioè all’interno del fusto capillare ma si stratificano su di esso, donando ai capelli corpo e volume e rendendoli non solo morbidi ma anche straordinariamente luminosi.

Che aspetti? Vieni a scoprire la miscela di erbe tintorie più adatta a realizzare l’hair color che più ti si addice.