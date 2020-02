Il sughero tra Moda e arredamento e… ufficio

LUGANO – Il sughero, o meglio gli articoli in sughero, “invadono” anche gli ambienti di lavoro, con tutta una serie di articoli, quali: custodie per agende, custodie per blocchi da scrivere, cover per cellulari e ancora ….

Ma quali le origini del sughero? Lo abbiamo chiesto alla responsabile dello showroom Biocorkdesign di Paradiso/Lugano, specializzato nella vendita di prodotti rigorosamente realizzati in sughero, da complementi d’arredo a tutta una serie di oggetti decisamente fashion.

La quercia da sughero (Quercus suber) chiamato anche “l’oro verde” è un albero antico, misterico, generoso.

La sua corteccia è un materiale straordinario, naturale, dai mille usi, bello, leggero, insomma si può fare di tutto e in più non ha scarti, tutto si usa, ma è poco conosciuto e poco amato.

Le prime testimonianze si hanno ai tempi di egizi e babilonesi. La sua corteccia viene utilizzata come materia prima per preservare cibi e bevande, come isolante, come materiale decorativo. Nell’antica Grecia gli alberi erano venerati come simbolo di libertà e onore, tanto che solo i sacerdoti potevano abbatterli. Il sughero, lo strato più esterno e protettivo della corteccia, di anno in anno cresce aumentando in volume, in maniera molto simile all’accrescimento degli anelli nel tronco. Regalando così un materiale unico in natura, estremamente leggero, poroso, elastico, resistente alle intemperie e al tempo.

Il sughero racchiude il profondo significato di una cultura che si realizza e si conserva con ausilio della memoria. Ai nostri tempo, grazie al suo utilizzo, lo possiamo ritrovare in oggetti dedicati al design per la casa e a tutta una serie di creazioni di moda, dalle pochette alle borse, cravatte, capelli e tanto altro.

