Tips and triks: Pollini e allergie, come affrontarli al meglio

Un’elevata percentuale di popolazione soffre di allergia da polline, comunemente chiamata “raffreddore da fieno”, con sintomi che vanno dal naso chiuso, al prurito agli occhi fino ad arrivare alle difficoltà respiratorie. Con il cambio climatico in atto i pollini tendono a diffondersi precocemente, e noi ad armarci di fazzoletti. Oggi desideriamo fornirvi alcuni consigli per cercare di affrontare al meglio questi disturbi, così da non condizionare la vostra qualità di vita.

Consultare i calendari di fioritura per tenersi sempre aggiornati https://www.pollenundallergie.ch/ Limitare l’attività sportiva all’aperto Cambiare gli indumenti ogni giorno Evitare di asciugare gli indumenti all’aperto Lavare accuratamente il viso e i capelli prima di andare a letto Non tenere in casa e in giardino piante allergeniche Tenere chiuse le finestre nelle ore centrali della giornata Nel periodo di fioritura evitare gite in campagna o nei boschi Fare attenzione ai temporali: dopo un evento temporalesco aumenta la concentrazione di pollini Chiudere i finestrini durante un viaggio in auto

Il rimedio naturale che vi proponiamo, in grado di supportare il trattamento dei sintomi dell’allergia, è l’Haloterapia nella nostra Domus Salina.

Un’accogliente stanza in cui, grazie ad un micronizzatore, il cloruro di sodio purissimo viene frammentato in particelle microscopiche, facilitando così l’assorbimento profondo nel sistema respiratorio.

Il metodo è basato su un principio naturale, osservato nelle miniere di sale dove si è riscontrata un’incidenza bassa di problematiche dell’apparato respiratorio nei lavoratori delle miniere di sale, esposti ad aria satura di polvere salina per lunghi periodi.

L’aria inalata svolge quindi un’azione antibatterica e antinfiammatoria del tratto respiratorio, facilitando il ripristino del normale funzionamento e favorendo la riduzione di muco e tosse.