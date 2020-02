San Valentino: Ama la tua immagine

CHIASSO - Siamo a febbraio e tra qualche giorno si festeggerà San Valentino, la Festa degli Innamorati, ma l’amore più grande dev’essere quello verso se stessi! Una bellissima frase dice:

AMATI, sei la persona con cui passerai tutta la Vita!

Vorrei partire proprio da qui, non importa se sei fidanzata/o, sposata/o o single l’amore é amore quindi qualsiasi sia la forma va festeggiato con un bel regalo, in primis per Te, ma anche da regalare alle persone che ami, una figlia/o, una mamma/papà, una moglie/marito, un’amica/o, una sorella, un nipote, insomma l’amore é infinito…

Quale miglior regalo scegliere, se non un servizio di Consulenza d’Immagine per sentirti semplicemente Unyca/o, potrai scegliere il servizio che preferisci per valorizzare il tuo viso, la tua figura, scoprire i tuoi colori amici, cambiare look, studiare il tuo stile oppure il servizio di analisi del guardaroba per avere un armadio funzionale, oppure un'uscita di personal shopping per non sbagliare più i tuoi acquisti… direi che c’é l’imbarazzo della scelta!

Ti assicuro che qualsiasi servizio sceglierai, ti aiuterà, attraverso tecniche non invasive a valorizzare la tua immagine e renderla vincente, per avere successi personali e professionali e la tua autostima, fidati, ti ringrazierà! Se non é Amore questo!