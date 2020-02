Moda: Pellicce e curiosità

LUGANO – La pelliccia rimane un capo di abbigliamento ricercato. Ma ci sono particolarità che pochi conoscono. Ne abbiamo parlato con il nostro professionista.

Le macchie sulla pelliccia è possibili eliminarle, e come?

Certamente, vi sono dei prodotti specifici per togliere le macchie, è vero anche che bisogna stabilire cosa ha prodotto la macchia per intervenire.

È possibile cambiare il colore della mia pelliccia?

Certo si può cambiare colore, ma la tintura si esegue per immersione quindi la pelliccia deve essere smontata completamente e questo comporta un costo elevato, e non sempre conviene.

Da una pelliccia inutilizzata è possibile creare un modello più moderno?

Sì, se il cuoio lo permette si può trasformare in un modello nuovo.

Quanta vita può avere una pelliccia?

La vita di una pelliccia è determinata dal tipo di pelo, dalla cura per custodirla e dalla manutenzione che vi si dedica ogni anno.