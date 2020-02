L’uomo con stile veste Vulkan Lugano

LUGANO - ”Lo stile è l'abito dei pensieri, e un pensiero ben vestito come un uomo ben vestito, si presenta molto meglio”. Così recitava Lord Chesterfield, un aforisma che calza perfettamente con Vulkan Lugano, lo store che comprende abbigliamento e accessori per uomo.

L’uomo è sempre più attento al suo aspetto fisico e anche al suo stile, vuoi per i modelli proposti nei media, vuoi perché un’immagine curata in tutti i suoi dettagli è sempre vincente.

Per capire quali colori e tessuti uniti alle varie combinazioni, in questo periodo dell’anno vanno per la maggiore, ci siamo rivolti a Vulkan Lugano.

“Lo stile che offre Vulkan Lugano é un modo di vestire formale e curato, ma allo stesso tempo “easy” elegante ma rilassato. Molto versatile così da adattarsi sia sul posto di lavoro sia in occasione di un party, ma rigorosamente sempre con stile made in Italy”

Lo store Vulkan Lugano rispecchia attraverso la ricerca dei materiali, la semplicità nei colori, la leggerezza delle forme, la volontà di esprimere al suo interno collezioni altamente riconoscibili e personalizzate .

All’interno dello Store è possibile acquistare anche tutta la collezione Luca Bertelli, accessori o capi limited edition.

Company profile: La ricerca di tessuti pregiati come la Lana e la Viscosa fanno di Vulkan Lugano il negozio Uomo che rispecchia le tue esigenze. La nostra parola d’ordine è “Made in Italy“, infatti le aziende presenti nel nostro negozio sono tutte italiane. Dal Casual all’Informale e dal Classico all’Elegante troverai l’outfit più adatto a Te. Marchi: Barbati, Luca Bertelli, Valsport 1920, Saucony , Alea, Squad, Bastille. Per info clicca qui

