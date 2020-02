Beauty: Quando i capelli si “fanno” dall’estetista

LUGANO – Nella società moderna il tempo a disposizione per le varie faccende è sempre meno. Chi non desidera avere tutte le comodità a portata di mano? Ebbene, anche il mondo del beauty ci viene in soccorso, ma come? E’ presto detto, creando delle strutture dove tutti i servizi relativi alla bellezza (estetica, mani/pedicure, massaggi e capelli) , sono riuniti in un unico ambiente.

Tereza come nasce l’idea?

Come dici tu, il tempo a disposizione è sempre meno, per noi donne, considerate le varie responsabilità a cui dobbiamo fare fronte, l’orologio scorre davvero velocemente. L’idea è nata anche per questo: uscire ed entrare da un istituto all’altro, magari in tutt’altro posto della città, con la problematica del traffico e parcheggi, implica una perdita di tempo notevole. Trovando tutto a disposizione nel nostro studio di estetica il vantaggio è evidente. Oltre alla ottimizzazione del tempo, avrete la possibilità di un percorso personalizzato ed accurato. Sarete sempre al centro delle nostre attenzioni. Provate questa esperienza di relax mentale e fisico, dedicatevi del tempo di qualità ed affidatevi alle nostre offerte. L’esperienza di bellezza da Alivio Estetica Brasiliana di Paradiso è il sogno che diventa una realtà indimenticabile.

Company profile. ALIVIO significa sollievo, liberazione dalla frenesia quotidiana, un soffio di vita su di voi: nella cultura brasiliana, una sensazione capace di riscoprire la nuova bellezza che l'estetica e il movimento ritrovano nel corpo e nella mente. "Non solo un centro, ma una vera e propria filosofia estetica che prende la propria linfa dalle radici brasiliane: in Brasile il culto del bello è uno stile di vita molto sentito, e la bellezza è frutto di un dono naturale, ma anche di una costante cura di sé." Per info clicca qui

