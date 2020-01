Moda e cucina con Paola Pavlina

PARADISO/LUGANO - Il nostro viaggio tra moda e cucina parte dalla culla del risotto, ovvero il Ristorante Paradiso di Paradiso, nel quale ricopro il ruolo di responsabile. Vi svelo una delle specialità che ha reso noto il nostro ritrovo - che si trova a pochi metri della funicolare del San Salvatore nel cuore di Paradiso - sto parlando del risotto, piatto conosciuto a livello mondiale e protagonista di numerose rassegne.

Per le diverse ricette – nei ricettari ufficiali si parla di oltre 100 preparazioni certificate – premesso che non esiste il risotto perfetto, sono indispensabili degli accorgimenti, come mi ha confermato il nostro chef, denominato anche “risottaro” per le sue riconosciute conoscenze della materia, in particolare proprio del risotto. Quale tipo di riso, il tipo di pentola, soffritto e tostatura, il tipo di brodo e la mantecatura. Per quanto riguarda invece le personalizzazioni dei piatti, questo è a discrezione dello chef.

La ricetta di questo mese: Risotto ai carciofi con zucca caramellata e gambero rosso

Ingredienti per 4 persone:

Risotto:

300 grammi di riso Vialone Nano

1 scalogno

50 grammi di zucca a cubetti

15 g di zucchero

Brodo vegetale

2 carciofi spina finemente tagliati

2dl di vino bianco

Burro

Parmigiano 24 mesi

Sale e pepe q.b

Gamberi:

4 gamberoni rossi

1 pomodoro senza polpa ai cubetti

20 cl di cognac

Brodo vegetale

Olio extra vergine di oliva

Preparazione dei risotto - Tritare finemente lo scalogno e farlo rosolare leggermente in un tegame con una noce di burro, aggiungere il riso, bagnare col vino bianco e lasciare evaporare sempre mescolando. Aggiungere i carciofi precedentemente puliti ed affettati, aggiungere brodo caldo e portare a cottura, mantecare con burro e parmigiano.

Preparazione della zucca - In una padella antiaderente facciamo sciogliere una noce di burro insieme allo zucchero, aggiungiamo la zucca a cubetti e facciamo saltare per qualche minuto.

Preparazione dei gamberi - In una padella facciamo scaldare un cucchiaio di olio extra vergine, adagiare delicatamente i gamberi, rosolare prima da un lato e poi dall'altro. Togliere i gamberi a cottura ultimata ,aggiungere concassè di pomodoro, bagnare col cognac e flambare.

La mia pillola di moda è dedicata alle borse. Per noi donne la borsa rappresenta un accessorio imprescindibile, vuoi perché abbiamo sempre numerosi oggetti da riporre al suo interno, vuoi perché nel corso della giornata per molte oltre che essere mamme siamo anche lavoratrici e dunque questo “cambio” d’immagine ci impone di avere un accessorio pratico, spazioso, comodo e perché no anche un pizzico stiloso. Le borse in sughero racchiudono tutte queste caratteristiche e soprattutto sono al 100% ecologiche.

Non mi resta che aspettarvi al Ristorante Paradiso di Paradiso per gustare un risotto, e perché no, indossando anche una borsa in sughero, alla prossima

