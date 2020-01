La collezione estate 2020 di Dolce&Gabbana é decisamente tropicale

MILANO - Gli abiti ripercorrono in tutto e per tutto le atmosfere tropicali. Ad esempio la giacca sahariana, che si trasforma in jumpsuit o miniabito. Il motivo principale si ripete con lo zebrato e tartarugato circondati da tanta rafia, ma anche fiori e foglie tropicali. La collezione comprende anche completi maschili con le tipiche giacche slim avvitate. Nella collezione per l’estate 2020 non mancano le molteplici versioni dei celebri abiti con pizzo nero. Per simboleggiare il motivo principale, ovvero le atmosfere di giungla tropicale, ecco le camicie in seta stampata da abbinare con le gonne in stile anni sessanta in cocco multicolore. Gli accessori, come spesso accade nelle collezioni Dolce&Gabbana, sono mini gioielli dai mille particolari. Come la microborsa che può contenere al massimo qualche moneta e che si indossa allacciata al polso. Tra le calzature: sandali nude portati con calze velate – I gambaletti, visti anche sulla passerella di Prada, si preannunciano come un grande ritorno -, oppure decoratissimi con cristalli e applicazioni smaltate.

Fashionchannel