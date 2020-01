Il 2020 sarà anche l’anno del sughero

PARADISO - Un'eco di livello mondiale, è quella che la moda lancia dalle passerelle, che proprio in queste settimane hanno preso il palcoscenico per la presentazione delle nuove collezioni. Da Pitti Uomo a Milano, la mobilitazione è partita, e il popolo del fashion si riscopre ambasciatore del globo, innalzando l’inno della sostenibilità.

I recenti fatti accaduti in Australia poi hanno amplificato il senso di disagio nell’anima di ognuno di noi, facendoci capire – se proprio c’era il bisogno – che di fronte agli eventi naturali possiamo ben poco. Tanté che l’unione fa la forza ed ecco che partendo proprio da ciò che indossiamo, il contributo di tutti può certamente aiutare il nostro pianeta così ammalato.

Ad esempio scegliendo articoli in sughero, più che mai di moda. Come dimenticare perciò le meravigliose borse che riportano come motivo principale proprio il koala e i colori del suo habitat naturale. Una meraviglia, come sottolinea Silvana, la creatrice di Biocorkdesign, atelier di Paradiso, specializzato in articoli rigorosamente in sughero.

Company profile - A Paradiso nasce uno spazio “Boutique Biocorkdesign” dedicato solo a prodotti in sughero realizzati in Europa. Al suo interno figurano articoli che sono vere opere d’arte. Moda e complementi d’arredo vivono una dimensione esclusiva. È possibile visionare l’assortimento e ordinare direttamente nello shop online. Per info: clicca qui

Fashionchannel