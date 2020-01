BB Clinique passa il Confine: Creme e Interventi anche Made in Svizzera

COMO - La “nuova frontiera della medicina e chirurgia estetica’ così come l’ha voluto denominare la sua fondatrice. E che proprio su questi principi si fonda, non poteva non avere una base in Svizzera.

Bellezza e soddisfazione sono le parole d'ordine, e la “Clinica” si propone al pubblico come un nuovo modo di approcciarsi alla medicina estetica, dove rischi e delusioni vengono ridotti drasticamente.

A differenza delle realtà tradizionali, è basate sull’indirizzare il paziente al Medico specializzato nella riduzione del difetto che si vuole correggere; e non a ridurre questa Branchia della medicina a un esercizio approssimativo.

Le creme BB, vengono prodotte a Berna, con principi attivi altamente selezionati, e personalizzate in base alla necessità. E parecchi interventi eseguiti in Clinica Elvetica per l’alto grado di rispetto dei criteri sanitari.