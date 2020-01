Matrimonio: Chi è, e cosa fa una wedding planner?

MORBIO INFERIORE - Se durante le feste appena trascorse avete ricevuto la proposta di matrimonio (oppure l'avete fatta) e avete deciso di sposarvi, vi state probabilmente chiedendo quale sia il vantaggio di affidarsi ad una wedding planner.

Dovete sapere che l'organizzazione di un matrimonio richiede dai sei mesi ad oltre un anno di tempo, a dipendenza dalla data che avete scelto, e molta fatica. È difficile conciliare questo impegno con il lavoro, stress e ansia sono il prezzo da pagare se lo si vuole organizzare da soli.

L'organizzatrice di matrimoni serve a far risparmiare agli sposi energie mentali e fisiche, oltre che tempo e denaro, poiché si occupa di realizzare i desideri delle coppie aiutandoli a dare forma al loro sogno realizzando un evento unico e originale, curato nei minimi dettagli.

Non è un costo, bensì un valore aggiunto! Infatti grazie alla sua rete di contatti e collaborazioni con i professionisti del settore, la wedding planner ottiene dei prezzi migliori rispetto ai privati, oltre ad aiutare gli sposi a tenere costantemente sotto controllo i costi senza superare il budget preventivato. A tutto questo va anche aggiunto un risparmio in termini di telefonate e chilometri.

Perciò si tratta sicuramente di un valido aiuto e di una guida per sostenervi e orientarvi meglio nel caos dei preparativi e per far sì che l’ansia e lo stress dei mesi precedenti alle nozze non siano le uniche emozioni che ricorderete del vostro matrimonio.