Intimissimi: la collection estiva “abbraccia” la terra

MILANO - I quattro elementi, in equilibrio perfetto. La collezione INTIMISSIMI PE 2020 entra in forte connessione con le forze vitali del cosmo: Fuoco, Aria, Acqua e Terra. In un gioco ben calibrato di dinamismo e rilassatezza.

FUOCO ardente. Bruciante passione per pizzi sexy e ardite trasparenze. Studiati vedo non vedo accendono di sensualità e un pizzico di audacia la lingerie dove body e culotte mescolano raso e dentelle. Per chi ama sedurre con raffinati accostamenti ci sono reggiseni e culotte di pizzo nero arricchiti da fiocchi di raso in nuance.

Non solo nero brace per ravvivare l’underwear, ma anche il rosso intenso su base naturale per bra, slip e culotte scivolate; e poi il bianco puro per preziosi pizzi. Immancabile l’inedito pois in bianco e nero per triangoli, slip e pigiama di raso, tendenza su tutte le passerelle Spring Summer.

Nell’ARIA c’è tanta voglia di giornate en plein air. Sboccia la primavera sulla corsetteria imprimé su pizzo, nei pigiami a micro stampe bouquet, nei completi dalla broderie effetto Sangallo, nella lingerie più romantica che abbina fiori esotici su base scura. Il fiorato iconico di Intimissimi si rinnova ancora una volta, senza perdere poetica, leggerezza, magia.

ACQUA di mare. Il navy è di tendenza non solo in sfilata ma anche nella lingerie; Intimissimi però lo rivisita in una chiave giovane e contemporanea. I colori sfiorano tutte le gradazioni del blu, dal celeste all'oltremare, e si vanno ad accostare all'intramontabile rigato stile Bretone. Il nightwear e la maglieria sono resi ancora più freschi e leggeri dall’ultralight silk, il nuovo materiale studiato ad hoc per contrastare il caldo estivo.

Donne con i piedi per TERRA. E che guardano lontano, verso popoli e Paesi remoti. Dall'India ecco le stampe cashmere in colori vivaci e brillanti, su pigiama di seta etno-chic e completi folk & Pop. Dall'Africa centrale, ecco una palette materica: tinte neutre e coloniali, caldo tabacco, più l’incursione dorata del lurex che impreziosisce con il suo bagliore appena accennato slip e bra che giocano su accostamenti appena accennati di beige.

