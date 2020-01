H&M Home aprirà il suo primo concept store in Svizzera

ZURIGO - L’H&M HOME Concept Store avrà un look invitante e contemporaneo e creerà immediatamente una destinazione d'arredo che sarà una vera fonte d'ispirazione per i nostri clienti. Il nuovo negozio offrirà un'esperienza di shopping dinamica, con un servizio clienti di qualità e un assortimento completo, inclusi mobili e lampade, che sarà completato da un'attraente selezione di pezzi di altri brand.

«La Svizzera è stata una scelta ovvia per la nostra prossima sede e siamo lieti di essere presenti in un mercato in cui l'arredamento è così importante. Il nostro H&M HOME Concept Store si concentra su un design moderno e sulla decorazione d’interni, e presenterà delle collaborazioni e attività in loco offrendo un alto livello di servizio clienti. Pensiamo davvero che il nostro H&M HOME Concept Store sia un forte complemento alla nostra offerta digitale e non vediamo l'ora di incontrare e ispirare i nostri clienti svizzeri», spiega Peter Klagsmark, General Manager di H&M HOME.

H&M HOME CONCEPT STORE - SVIZZERA Glatt Shopping, Neue Winterthurerstrasse 99, 8304 Wallisellen - 525 metri quadri. La data esatta dell'apertura e tutti i dettagli sui prodotti, servizi e esperienze disponibili nel nuovo Concept Store saranno annunciati ulteriormente.

Attualmente, gli H&M HOME Concept Stores possono essere visitati, tra gli altri, a Londra, Monaco, Amburgo, Stoccolma, Copenhagen e Oslo.