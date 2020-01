Matrimonio: come utilizzare la frutta nelle decorazioni

MORBIO INFERIORE - Ricca di colori caldi in inverno e allegra in estate: sto parlando della frutta che, in abbinamento ai fiori, è una soluzione originale, colorata e soprattutto economica per le decorazioni di un matrimonio. Negli ultimi tempi infatti il tema frutta sta spopolando negli addobbi dei matrimoni, ma è importante creare un "fil rouge" con gli altri elementi decorativi, in particolare segnaposti, segnatavoli e Tableau de mariage.

A seconda della stagione in cui si celebra il matrimonio ci sono diverse possibilità di allestimenti.

Uva, castagne, zucche e melograno sono molto indicati per realizzare dei fantastici centrotavola dalle calde tonalità autunnali, in particolare se l’ambientazione è rustica. Mele, pere e mandarini possono diventare degli elementi molto eleganti per decorare delle nozze invernali, celebrate in un ambiente chiuso. E se il matrimonio si svolge in primavera? Senza dubbio ci si può sbizzarrire con le fragole! Per un matrimonio estivo dallo stile country o boho-chic, che si svolge in gran parte all’aperto, sono perfetti i limoni abbinati a lavanda e girasoli e si prestano perfettamente per dare un tocco di colore ai centrotavola.

I materiali che più si prestano a contenere la frutta sono i cestini di vimini oppure le piccole cassettine in legno stile fruttivendolo.

In ogni caso l’importante è riuscire ad abbinare sapientemente frutta e fiori, senza esagerare con la quantità e la varietà di colori.