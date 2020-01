Capelli secchi? Per CR Lab un problema risolto

LUGANO - Per molte persone - e per le donne in particolare - i capelli secchi costituiscono un problema estetico non da poco, poiché spesso e volentieri la disidratazione conferisce ai capelli il cosiddetto "effetto paglia" che può dare una sensazione di trascuratezza. Si tratta di un problema che in realtà si pensa possa avvenire d’estate (le cause più comuni, infatti, sono l’irradiazione solare, il vento e l’acqua salata), ma in realtà il problema si pone anche durante l’inverno.

Si pensi infatti al frequente ricorso ad alcuni trattamenti cosmetici (decolorazioni, permanenti, eccessiva vicinanza del phon al cuoio capelluto ecc.), all'uso di detergenti o prodotti eccessivamente aggressivi (come le tinte) o non adatti al proprio tipo di capello e ancora al contatto con agenti irritanti (come, ad esempio, il cloro contenuto nell'acqua delle piscine, cosa che durante l’inverno è appannaggio di molti).

Un problema che a lungo andare può davvero causare danni anche gravi. Per questo diventa importante ad ogni più piccolo campanello d’allarme riservare una visita con uno specialista come nel centro CR Lab di via Zurigo 38 a Lugano anche telefonando allo 091 922 06 06.

Solo così il problema dei capelli secchi e disidratati può essere risolto con prodotti mirati in grado di ridare alla propria capigliatura vigore e lucidità perché in CR Lab, infatti, sono stati messi a punto prodotti specifici con una linea dedicata per cute disidratata e ipersensibile.

Si tratta di una serie di prodotti studiati e formulati per combattere la forfora secca persistente e la desquamazione del cuoio capelluto. Gli ingredienti che la compongono agiscono inoltre con efficacia per lenire arrossamento, indolenzimento cutaneo, prurito ecc. Gli oli essenziali infatti contrastano la disidratazione e donano un effetto antiinfiammatorio. Gli alfaidrossiacidi sono funzionali alla rigenerazione del cuoio capelluto in virtù della loro proprietà cheratolitica. Il collagene idrolizzato completa questa azione poiché ricostruisce il tessuto.

Non dimentichiamo poi che nel centro sarà anche possibile fare un esame completo e gratuito per i propri capelli e la propria cute.

Per capelli sani, robusti e belli basta davvero poco. Basta una telefonata e una visita nel centro CR Lab di Lugano in via Zurigo 38.

Non perdete la testa: usatela.

Company profile - Da quasi 50 anni la cura dei capelli è la mission di CRLab che, attraverso sistemi di integrazione non invasivi, trattamenti e prodotti tricologici d’avanguardia pensati per i problemi di cute e capelli dell’uomo e della donna, si pone un unico obiettivo: prevenire la caduta e mantenere sano e vitale il cuoio capelluto. Per info clicca qui

fashionchannel