Ricostruzione unghie e unghie rotte

MENDRISIO - Per i saloni nail le unghie rotte devono essere un’eccezione e non una regola, tuttavia talvolta capita di dover riparare unghie naturali rotte in seguito a traumi di vecchia data (che hanno causato danni permanenti) oppure più recenti.

In ogni caso, non é assolutamente consigliabile trattare unghie con ferite aperte (il rischio di infezione è elevato) e quando le unghie presentano “anomalie”, prima di trattarle è bene consigliare una visita medica per appurarne la causa ed eventualmente trovare una soluzione personalizzata.

Le riparazioni effettuabili in salone possono essere effettuate a regola d’arte utilizzando svariate tecniche di lavorazione, secondo la casistica: unghia rotta in modo longitudinale o laterale, unghie onicofagiche, unghie grifoniche, etc

La Hi-Tech Nails é specializzata altresì in queste tipologie di lavorazioni e formazioni tecniche con qualsiasi sistema di ricostruzione (semipermanente, gel, acryl e acrygel).

Company Profile – Hi-Tech Nails Nail Center di Mendrisio, rappresentato esclusivamente da pluricampionesse internazionali, é stato creato per soddisfare le necessità di ogni tipologia di clientela e problematica estetica relativa alle unghie. La filosofia multibrand di Hi-Tech Nails Academy, una fra le prime in Europa, è, in primo luogo di formare nail artist capaci ed estrosi, professionisti a 360°, qualunque marchio essi abbiano scelto per la propria carriera e qualsiasi obiettivo vogliano raggiungere, sia questo il lavoro in salone o la preparazione ai campionati nazionali e internazionali.