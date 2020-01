Matrimonio: le idee per una bomboniera originale

MORBIO INFERIORE - La bomboniera è un oggetto speciale che gli sposi donano agli invitati il giorno del matrimonio per ringraziarli di aver condiviso con loro un momento così importante.

Nel tempo l’idea della bomboniera è cambiata, oggi si cerca di regalare agli ospiti qualcosa che possano utilizzare come ad esempio dei prodotti gastronomici.

Se siete alla ricerca di bomboniere originali e desiderate sorprendere i vostri invitati con un'idea particolare, allora optate per le bomboniere alimentari. Sono perfette ed oltre ad essere un regalo gradito, non c'è rischio che finiscano a prendere polvere su una mensola.

Tra le varie possibilità, potete scegliere dei vasetti di marmellata di frutta di stagione. Che siano stati preparati da voi o acquistati, basterà una bella etichetta personalizzata e della stoffa per confezionarli in maniera deliziosa. Se invece optate per dei vasetti di miele, abbinate un bastoncino spargimiele di legno sul quale potete far incidere i vostri nomi.

Per un matrimonio dallo stile rustico la bomboniera più adatta potrebbe essere una bottiglia di olio d’oliva o un’ampolla di vetro contenente delle spezie, o ancora un tagliere di legno con incise le iniziali degli sposi, il tutto confezionato con nastro coordinato al colore tema delle nozze.

Le coppie amanti della natura potranno donare a parenti e amici una pianta di erbe aromatiche e officinali da coltivare oppure da utilizzare per realizzare tisane e infusi.

Un'altra soluzione potrebbe essere quella di regalare ai vostri ospiti una bottiglia di vino, viste le numerose aziende vinicole presenti sul nostro territorio, non c'è che l'imbarazzo della scelta! In alternativa potete scegliere una birra di produzione artigianale.

E se vi sposate nel periodo invernale, sono perfetti dei barattolini con il tè in foglie da abbinare a una bella tazza con infusore oppure una tavoletta di cioccolato personalizzata con un’etichetta che riporta i vostri nomi e la data del matrimonio.