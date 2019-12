Atelier Tosetti, la tradizione dal 1927, guarda al nuovo anno

COMO - Dal 1927 uniamo la tradizione della più alta sartoria con un naturale istinto per tutto ciò che è tendenza.

Una sensibilità estetica fuori dall’ordinario che qui, nel nostro atelier Tosetti Sposa di Como, ci permette di ricercare, innovare, proporre modi sempre nuovi di interpretare l’abito da sposa, da sposo e da cerimonia.

Su appuntamento forniamo un servizio attento e personalizzato, in cui studiare silhouette e personalità per tradurre in filo e stoffa la propria intima idea di vivere l’abito. Un vero concept store il nostro, dove trovare una accurata selezione di collezioni, che sono la massima espressione del fashion bridal italiano, ed in esclusiva in atelier la nostra linea Tosetti Couture , e una linea dedicata alle spose curvy.

Seguiteci sul sito web e sui nostri social per essere sempre aggiornate sulle tendenze e sugli appuntamenti dedicati a voi.

Company profile - Fra i rami di quel celebre lago di Como così caro ai Promessi Sposi di Manzoni, nel cuore del capoluogo dell'omonima provincia lombarda, trova la sua sede Tosetti Sposa, storico atelier specializzato in abiti da sposa e da cerimonia fondato nel 1927. Una boutique romantica ed elegante, dove predominano i toni del bianco, negli abiti come negli arredi. «Nei nostri appuntamenti personalizzati – racconta Monica – siamo lieti di dedicare alle clienti una modellista o un premiere per soddisfare con successo anche le richieste più particolari, perché ogni sposa è unica, così come i suoi desideri».

