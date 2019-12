La domanda è amletica, come abbinare scarpe e le borse?

SANT'ANTONINO - Il vasto assortimento dello showroom LE GRIFFE Accessories che prende spazio al primo piano del Centro Manor S. Antonino, permette, anche alle donne più esigenti, di trovare la borsa adatta per ogni occasione, ma come abbinarle? I nostri interlocutori hanno le idee molto chiare, anche perché il made in Italy offre la soluzione a ogni richiesta.

Partiamo dicendo che anche noi siamo parte delle “antiche” regole del Bon Ton, borse e scarpe vanno indossate dello stesso colore, proprio come rossetto e smalto. Con i tempi moderni va detto che questa regola spesso non viene considerata, se non in occasioni particolari.

Il primo consiglio è ricolto a chi ama indossare abiti di svariati colori, in questo caso la nostra regola rientra a pieni voti, cioè per evitare troppa confusione di colori, borsa e scarpe le indossiamo dello stesso colore.

Si può optare per indossare scarpe e borsa tono su tono o di diverse nuance dello stesso colore oppure indossare una borsa o delle scarpe in fantasia e scegliere una scarpa o una borsa di un colore presente in essa.

Un altro aspetto da non dimenticare è quello legato ai materiali, troppo spesso cadiamo in questo banale errore. Se la nostra borsa e tipicamente del periodo freddo, anche le scarpe seguono questo mood.

Come ultima cosa facciamo presente che ci sono borse adatte per ogni occasione: ad esempio una shopper o uno zainetto sono indicati per un look casual o sportivo mentre con un abbigliamento formale, da sera o cerimonia è meglio indossare un’elegante pochette.

