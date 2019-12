L’eleganza passa anche dal vestire in pelle

LUGANO - Quello della pelle é un settore che non conosce battute di arresto, malgrado le molteplici traversie che il settore sta attraversando. Ogni anno in Europa si susseguono le fiere di settore, nelle quali gli operatori presentano le ultime novità. Dalla Turchia - dove la produzione é in grande espansione - a Lugano il passo imprenditoriale é breve, nasce così Samuel Rhawi (Leather & Shoes by Nursel), uno showroom, in pieno centro a Lugano, dove gli articolo in pelle sono assoluti protagonisti.

Quali sono le caratteristiche del tuo showroom di Lugano?

La caratteristica principale è rappresentata dall’azienda di famiglia che produce articoli in pelle (scarpe, borse, giacche ecc.). Questo facilita in modo considerevole l’approccio con i nostri clienti, i quali possono anche ordinare articoli personalizzati e taglie che non abbiamo nello showroom. La consegna poi avviene in pochissimi giorni. Ovviamente disponiamo anche di altri fornitori.

Quale donna ti sceglie?

Ogni tipologia di donna, dalle giovani alle meno giovani. Il nostro assortimento spazia da proposte di articoli classici e casual. Direi che la caratteristica principale, il tratto che distingue la donna che ci sceglie, è colei che ama indossare articoli in pelle pregiata, sentire proprio questa unicità che fa della pelle un materiale ancora oggi molto apprezzato

Perché la donna che veste capi in pelle non passa inosservata

La pelle non passa inosservata, sia rappresentata da un capo vero e proprio sia da un semplice inserto. Vestire in pelle oggi rappresenta un modo di essere che trasmette anche eleganza, un modo di osare insomma. Per questo dico sempre che la donna che veste in pelle è di forte carattere e decisa.

La tua idea di moda?

La moda la posso paragonare ad un’onda, che arriva con forza e poi scompare lasciando mille interpretazioni dietro di se. Oggi si dice che la moda vive fasi decennali, nel senso che si riscopre sovente quello che fu, in un certo senso anche la pelle vive di forti ritorni e fasi in cui rimane per così dire confinata. Questo è uno dei periodi favorevoli per gli articoli “costruiti” di pelle

Un tuo consiglio per gli outfit dell’inverno e quali i colori must?

Senza dubbio il mio consiglio è di indossare un capo o accessorio in pelle il quale in ogni caso conferisce eleganza. Dalle giacche passando poi per le borse senza dimenticare un raffinato paio di scarpe, soprattutto in occasione delle festività la scelta di vestire in pelle è azzeccata. Per quanto riguarda i colori, la fanno da padrone i classici come nero, marrone e blu.

Per concludere, l’accessorio secondo te che non può mai mancare?

Da donna senza alcun dubbio la borsa. Ogni donna ne possiede a decine, colori, forme e materiali di vario tipo, il mondo della borsa è infinito. Per la donna rappresenta’ un “vizio” a cui non siamo in grado di rinunciare. La borsa è un accessorio che rappresenta il modo di essere e lo stato d’animo di ogni singola giornata.

Company Profile: Samuel Rhawi (Leather & Shoes by Nursel) é uno showroom situato nel pieno centro di Lugano a pochi passi dall'autosilo Motta. Al suo interno sono presenti un'ampia scelta di articoli in pelletteria, dalle borse alle calzature, cinture, giacche, portamonete e tanto altro. Il cliente ha la possibilità di ordinare direttamente l'articolo desiderato - non disponibile in loco - il quale in pochi giorni sarà pronto per il ritiro. La filiera per alcuni articoli é diretto, in quanto lo showroom fa capo, nell'approvvigionamento, al produttore stesso degli articoli, che é anche il propietario dello showroom. Per info clicca qui

fashionchannel