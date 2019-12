Matrimonio: idee per intrattenere i bimbi

MORBIO INFERIORE - Se tra gli invitati ad un matrimonio ci sono numerosi bambini, vale la pena pensare ad un intrattenimento affinché i piccoli ospiti non si annoino durante il ricevimento e i loro genitori possano trascorrere la giornata più serenamente.

Innanzitutto è consigliabile allestire uno spazio dedicato ai bimbi con una tavolata dove possono sedere tutti insieme ed un menù speciale creato appositamente per loro. Le attività che possono fare per ingannare l'attesa tra una portata e l'altra sono molteplici ma ovviamente occorre che una o più persone, a dipendenza dell'età e del numero dei bambini, li seguano durante tutta la giornata.

Dai giochi di società, al disegno fino al truccabimbi o al clown che modella i palloncini creando svariate forme, la scelta è ampia. Negli ultimi tempi l'attività più richiesta per intrattenere i piccoli è sicuramente il cake design, ovvero la decorazione di dolci con la pasta di zucchero. I bambini possono così dare libero sfogo alla fantasia e allo stesso tempo esercitare la loro manualità creando soggetti a piacimento, decorando cupcakes e biscotti. Modellare la pasta di zucchero è un po' come giocare con la plastilina, con il vantaggio che alla fine possono mangiare i dolci che hanno realizzato oppure donarli ai propri genitori.

Company profile – Petali di Riso è uno studio di wedding planning e design che nasce nel cuore del Mendrisiotto dove realizza matrimoni su misura in tutto il territorio della Svizzera Italiana. Tutti i servizi sono completamente personalizzati per soddisfare le esigenze ed aggiungere quel tocco speciale al grande giorno. Petali di Riso é a disposizione anche per organizzare Feste di compleanno, Battesimi, Comunioni, Lauree e Feste prèmaman. Da Petali di Riso potrete trovare tutto l’occorrente per il vostro evento. Per info: clicca qui