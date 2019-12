L’anima di Van Gogh illumina Via Nassa

LUGANO - Mentre Lugano celebra Van Gogh con una mostra multimediale allestita al padiglione Conza, fino al 31 dicembre un altro evento, che parte proprio oggi - sempre dedicato all’artista – promette di regalare forti emozioni ai visitatori della galleria Donde Art di Via Nassa.

“Il maestro Donde questa volta ci ha lasciato senza parole”, cosi esordisce Boris Mancastroppa Dondé (general manager della galleria), “per molti mesi abbiamo immaginato un evento esclusivo dedicato al grande artista, che già trova spazio a Lugano, ma la vera sfida è presentare al pubblico qualcosa di inimmaginabile presso la nostra galleria” continua Boris. E così aggiungiamo noi, detto fatto, dalla mente geniale del maestro Donde nasce una mostra/evento unica nel suo genere.

Partiamo dagli ormai celebri violini Stradivari Rock, che con una tecnica del tutto singolare (vengono inglobati nel cristallo liquido sugli stessi il maestro ha dipinto Van Gogh, in tutta una serie di trame che catturano l’appassionato, certo vedere il pittore olandese raffigurato su di un violino, già questo è di per se qualcosa di unico.

Ma la vera essenza della mostra/evento di Via Nassa, è rappresentata dai quadri, le opere di Van Gogh non solo sono raffigurate con dettagli che in arte si possono definire “esaltazione dei dettagli”, ma anche in questo caso con tutta una serie di tecniche, le opere al calar delle luci, come per magia sbocciano di luce. Un effetto che lascerà sicuramente i visitatori senza fiato.

