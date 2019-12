Feste e ricevimenti, come ti vesti?

CHIASSO. Lo studio di consulenza d’immagine & personal shopper Unyca di Chiasso organizza corsi a tema per consigliare il look che ti valorizza per essere unyca nelle feste, un servizio su misura solo per te e con/o per le tue colleghe, amiche, mamma, sorella, figlia, cugina o con chi vuoi per valutare il look giusto per le feste, dall’abito, al trucco e parrucco, accessori...

Per rendere l’incontro ancora più gradevole, prenotando per minimo 3 persone ci sarà un buon aperitivo offerto per incontri dal lunedì al venerdì dalle 17, o un gradevole caffé e dolcezze il sabato mattina dalle ore 9.

Questa idea regalo è semplicemente Unyca, perché unisce l’utile al dilettevole; non solo come incontro per conoscere le tecniche e i consigli per le feste, ma durante tutto l’anno, con corsi su misura per le tendenze della moda, del viso e make up, portamento, analisi colore (armocromia), figura e camouflage, cambio look, compleanno, cerimonie e tanto altro.

Non solo: a tua disposizione il servizio di Personal Shopper per i tuoi acquisti e/o per i regali natalizi, in base al tuo budget e le tue esigenze o in compagnia delle persone che vuoi (massimo 4 persone).

Un’altra idea regalo assolutamente gradita è la consulenza guardaroba per avere un armadio assolutamente funzionale e per essere sempre Unyca!