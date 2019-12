In inverno trasforma la tua casa in un luogo magico

LUGANO - Fuori è grigio, giornate uggiose o magari la neve cade a fiocchi da favola, il desiderio comunque di creare un’atmosfera avvolgente nei nostri locali diventa più forte.

Con un po’ di buon gusto e semplici accorgimenti, possiamo creare una bellissima atmosfera.

Per donare quel tocco di magia ci occorrono degli accessori ricercati e ogni anno ci lasciamo andare negli acquisti di qualche suppellettile nuovo.

Ma come procedere, e quali sono gli oggetti che ci danno le giuste atmosfere? Ne abbiamo parlato con Monica Spirig-Papini, che con il marito Stefano é responsabile dello showroom IdeA Arredamenti a Lugano.

Monica, partiamo dal soggiorno, l’angolo di casa che più ci ospita, quali sono gli oggetti che proponete?

«L’oggettistica particolare da l’atmosfera festiva. Noi quest’anno ci siamo concentrati sui colori oro e argento. Difficile fare un elenco e volutamente non entro in dettaglio per lasciare un po’ di mistero per chi viene a farci visita. Per i nostri soggiorni giochiamo con cuscini, coperte e plaid e scegliamo una giusta illuminazione. Sicuramente le candele sono un elemento che non può mancare. Le possiamo abbinare in diverse forme e misure (se si vuole anche in diversi colori, ma personalmente trovo più raffinato mantenere un unico tono). Creiamo delle composizioni con materiali naturali, aggiungiamo qualche ghirlanda di mini-luci e avremo subito un ottimo risultato. Per le pareti proponiamo delle stampe floreali, delle riproduzioni fotografiche oppure, qualcosa di diverso, delle piastre decorative in ceramica».

Un altro angolo di casa che più ci piace è senza dubbio la camera da letto, sappiamo che anche in questo caso le sorprese non mancano...

«Non vorrei ripetermi, ma anche per questo locale semplici accorgimenti come l’aggiunta di caldi plaid o cuscini possono aiutare. Realizziamo volentieri anche degli “scaldotti” da mettere in fondo al letto, in vari tessuti che vengono trapuntati a desiderio».

Un capitolo a parte lo dedichiamo ai regali di Natale, nel vostro showroom di Lugano la scelta è infinita, ma secondo te, quale attira l’attenzione particolarmente?

«Nel periodo di festività si cerca sempre l’oggetto buffo, furbo, particolare. Noi proponiamo soprammobili-oggettistica in vari materiali. Mi piace pensare al nostro showroom come alla caverna di AliBaba`. Bisogna solo prendersi il tempo di osservare e si troverà qualcosa per la propria casa o per fare dei regali (dal piccolo pensiero all’oggetto più importante)».

Vi aspetto pertanto curiosi e auguro a tutti un bellissimo mese di dicembre e delle serene Feste.

Company profile - Idea Arredamenti a Lugano nasce nell'ottobre 2005 con la direzione di Monica Spirig Papini. Nello showroom di via Pessina offre una vasta scelta di tessuti, passamanerie, mobili d'antiquariato, stampe antiche, letti, divani, oggettistica ed un servizio completo per la realizzazione di arredamenti interni, continuando con passione l'esperienza maturata in più di 30 anni di attività presso il negozio del padre nella ditta Kurt Spirig SA. L'attività spazia dalla semplice vendita di articoli da regalo fino alla completa assistenza per arredamenti interni e/o ristrutturazioni. Per info clicca qui

IdeA Lugano