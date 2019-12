Classic blue, il colore del 2020 come tema per un matrimonio

MORBIO INFERIORE - Manca pochissimo al nuovo anno e come avviene di consueto nel mese di dicembre, anche quest'anno Pantone, l'azienda statunitense leader della catalogazione cromatica, ha decretato quale sarà il colore di tendenza per il 2020.

“Classic Blue” è stato scelto come colore che dominerà e influenzerà la moda dell’anno nuovo. Dopo le sfumature calde e vivaci di Living Coral, arriva una tonalità elegante di blu intenso, il cui fascino è senza tempo.

Il Classic Blue ricorda il colore del cielo all'imbrunire, infonde calma, sicurezza e stabilità, invita alla riflessione ma è allo stesso tempo stimolante.

È perfetto per essere utilizzato come colore tema per gli allestimenti di un matrimonio, abbinato al bianco dona un tocco raffinato.

Chi sceglie Classic Blue per le proprie nozze ama l’equilibrio e i sentimenti profondi ed ha un forte legame con le tradizioni.

Infine come dimenticare che tra le più comuni superstizioni legate al giorno del matrimonio c’è quella di indossare qualcosa di blu?