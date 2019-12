Lo dice la moda e lo dicono i professionisti: trecce e ancora trecce..

LUGANO - “Una ragazza senza le trecce è come una montagna senza cascate, una città senza ponti”, cosi’ recitava il poeta Roman Payne per descrivere la grandezza artistica che le trecce possono donare ad una donna, e noi, sulle ali della poesia ci associamo facendo di meglio, ovvero aggiungendo che le trecce sono sinonimo di spensieratezza ma al contempo di eleganza soprafina. Amata follemente dalle ragazzine ma anche dalle donne mature per il suo stile classico. I piu’ datati si ricorderanno sicuramente delle trecce di Pippi calze lunghe, bhe’ che dire, in un certo senso ha segnato uno stile, nel quale parecchie ragazze si sono riviste, proprio con le trecce.

Le trecce hanno origini molto lontane, risalgono al periodo egizio, ca. 4000 a.c. Si afferma pero’ che la nascita sia avvenuta nell’Africa occidentale.

Ma oggi le trecce sono ancora di moda? Ci ha risposto Marco Pontillo, professionista del settore con i suoi PHS (saloni per signora a Lugano). “Trecce si, certo e sempre – aggiunge Marco. Anche in questo caso posso affermare che si tratta di una vera e propria opera d’arte che non passa mai di moda anzi.... Non e’ cosi’ scontato “costruire” una treccia, e poi ne esistono di varie tipologie, sabato cercheremo di svelare alcuni trucchi…“

L’evento di sabato, BRAIDES PARTY sarà un inno alle trecce dunque? La giornata avrà luogo nel nostro centro PHS proprio nel cuore della città, dalle ore 14:00. All’esterno sarà allestito un vero e proprio mini villaggio all’insegna delle sorprese e… delle acconciature più trendy di sempre, ovvero le mitiche trecce. Per info rimando i lettori alla nostra pagina Facebook.

E noi concludiamo questo piacevole viaggio nelle trecce cantando la bellissima… Lisa dagli occhi blu, senza le trecce la stessa non sei piu’….

Company profile

Il team coordinato Marco Pontillo – che può vantare una ventennale esperienza - è composto da validi professionisti/e. Lo studio di Cassarate, è situato nella zona congressionale, a disposizione della clientela un ampio parcheggio a pagamento e anche una zona blu. Lo studio è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Da qualche settimana Marco Pontillo ha inaugurato un nuovo studio PHS situato nel pieno centro cittadino di Lugano, più precisamente in Via canova.

Fashionchannel