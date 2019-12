I campioni del ciclismo incoronano la loro Miss

BRESCIA - «Vincere non è tutto; è l’unica cosa che conta»: lo diceva Henry Russell Sanders, e siamo certi che i fratelli Carera quando hanno intrapreso la strada del management sportivo con la loro creatura A&J All Sport abbiano preso come mantra questa celebre frase.

Alex e Johnny hanno costruito negli anni una struttura di livello Internazionale, molto solida, riconosciuta per la professionalità e competenza che ne fanno una delle realtà di management più qualificate al mondo.

I successi dei loro assistiti (ciclisti e tennisti) nelle diverse categorie sono molteplici e non conoscono battute d’arresto, il trend sembra proprio non cambiare rotta, grazie a campioni navigati e alle giovani promesse che scalpitano per mostrare il loro talento anche tra i big già affermati.

Venerdì a Brescia si è tenuta la consueta festa annuale dell’agenzia, tra i numerosi campioni di ciclismo presenti non è passata inosservata la seduta, in stile imperiale dove ha preso posto il “nostro” Vincenzo Nibali (risiede da qualche anno a Lugano), il quale ha affermato che nella sua gloriosa bacheca, allestita nella grande sala di casa con vista diretta sulle colline del Malcantone, mancano all’appello due trofei, il mondiale e una medaglia delle Olimpiadi. Presagio e desiderio, questi gli stati d’animo forse, considerato che il 2020 del campione, girerà proprio attorno a questi due obbiettivi. Nibali nel corso della serata ha rivestito il ruolo di presidente della giuria, che ha incoronato la bella e simpatica Maddalena Ferroni Miss Ciclismo 2019.

