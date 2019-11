Le idee per organizzare un addio al nubilato

È un appuntamento immancabile per la maggior parte delle sposine, un'occasione per rivedere le amiche di vecchia data e quelle di tutti i giorni: sto parlando dell'addio al nubilato.

La tradizione vuole che siano le testimoni o le sorelle della sposa ad organizzarlo, ma l'importante è che la festeggiata sia informata per poter invitare chi desidera.

L’addio al nubilato è una vera e propria festa in onore della futura sposa, per questo motivo è importante rispettare i suoi gusti. Se ad esempio a lei non piace ballare è inutile portarla in discoteca: si rischierebbe di annoiarla o, peggio ancora, di farla sentire a disagio.

L’addio al nubilato può durare una serata, una giornata o un fine settimana.

Un weekend alle terme o alla SPA sarebbe perfetto per donare un po' di relax alla sposa e fare in modo che non arrivi stanca e stressata al giorno del fatidico sì.

Oppure perché non organizzare un pomeriggio di shopping all'insegna della spensieratezza con una personal shopper o una consulente di stile?

Se la sposa è un'amante della buona cucina apprezzerà di sicuro una serata particolare in un ristorante o in un agriturismo dove poter assaporare piatti della cucina locale, accompagnati da una degustazione di vini.

Se invece è un’appassionata di sport quello che fra per lei è di sicuro un addio al nubilato all’insegna del fitness.

Scegliete una disciplina sportiva che può coinvolgere tutte, come ad esempio una lezione di yoga, di balli latino-americani, o di zumba.

Infine per ricordare la serata sarebbe carino farle un piccolo regalo.

Da non dimenticare che tutte le spese dovranno essere ripartite tra le partecipanti all'addio al nubilato e che la festeggiata non dovrà tirare fuori un centesimo!