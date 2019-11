BEAUTY: Onicotecnica professione o passione?

MENDRISIO – Professione e passione procedono di pari passo, il più delle volte tutti coloro che si avvicinano alla professione di onicotecnica, sono spinte dalla passione per l’arte e per la cura e la bellezza del corpo. Oggi più che mai, mani e unghie curate sono diventati un must, un biglietto da visita imprescindibile.

Sono riconosciute professioniste del settore tutte coloro che ben conoscono i trattamenti personalizzati applicati ai clienti (con i metodi: gel, acryl, semipermanente e acrygel). Ma non solo, il campo é aperto anche a tutti gli appassionati, specializzati in microsculture, aerografo, micropittura e in generale all’arte a 360º.

Non é raro trovare tra questi “artisti” persone che hanno scarse competenze nella cura delle unghie ma hanno elevate conoscenze manuali e artistiche.

Ma da dove iniziare? Generalmente si consiglia di iniziare dalle tecniche di lavorazione e conoscenza tecnica del sistema più semplice - lo smalto semipermanente - in modo tale che chi inizia il percorso formativo si accerti dei requisiti necessari, senza dover fare eccessivi investimenti per il materiale.

Le tecniche artistiche iniziano altresì dall’applicazione di semipermanenti e smalti classici, per poi aumentare il livello tecnico con la micropittura ecc…

Hi-Tech Nails di Claudia Valli, da decenni forma professionisti a 360º, dalle tecniche base, fino alla preparazione ai campionati nazionali ed internazionali

Nella gallery fotografica, alcuni lavori presentati durante la competizione Aestetica Nails Challenge.

Company Profile – Hi-Tech Nails Nail Center di Mendrisio, rappresentato esclusivamente da pluricampionesse internazionali, é stato creato per soddisfare le necessità di ogni tipologia di clientela e problematica estetica relativa alle unghie.La filosofia multibrand di Hi-Tech Nails Academy, una fra le prime in Europa, è, in primo luogo di formare nail artist capaci ed estrosi, professionisti a 360°, qualunque marchio essi abbiano scelto per la propria carriera e qualsiasi obiettivo vogliano raggiungere, sia questo il lavoro in salone o la preparazione ai campionati nazionali e internazionali. Scoprite le promozioni giornaliere, nel calendario dell’avvento Hi-Tech Nails, sulla pagina Facebook. Per info clicca qui

Claudia Valli