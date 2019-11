Anche le miss mamma indossano il sughero

PARADISO - Tra qualche giorno inizia ufficialmente la corsa sfrenata a i regali di Natale. Qualcuno però ha già provveduto, altri invece stanno curiosando qua e là per capire quale sia l’idea migliore.

Tra le persone che con anticipo hanno già inserito nella virtuale cesta dei doni natalizi; ci sono le cinque Miss Mamma 2019 che, propizia una visita novembrina da Biocorkdesign - showroom specializzato nella vendita di articoli in sughero a Paradiso – hanno potuto anche ammirare le nuove proposte autunno/inverno, dove spiccano tra gli altri: ombrelli, scarpe, cappelli, cinture e le immancabili borse, il tutto rigorosamente in sughero.

Uno degli articoli che ha attirato l’attenzione delle Miss Mamma 2019, sono state sicuramente le scarpe, un modello che si presenta con un design tradizionale e per un ottimo confort. In questo periodo poi la parte da leone è sicuramente quella degli ombrelli, molto eleganti nei colori tipicamente del sughero ma con qualche influenza non così scontata.

Per concludere la gioia di tutte le donne è rappresentata dall’infinita scelta di borse, grandi, piccole, medie, dagli utilizzi più disparati e dai colori tipici della stagione.

Non ci resta che seguire anche noi le gesta delle Miss Mamma 2019, e scegliere da biocorkdesign.ch il nostro regalo di natale, anche perché il sughero come mai in questo periodo è un articolo esclusivo e di moda.

(Nella foto da sinistra: Natalia Reina, Asen Della Santa, Sel Luchessa, May Ribeiro)

Company profile - A Paradiso nasce uno spazio “Boutique Biocorkdesign” dedicato solo a prodotti in sughero realizzati in Europa. Al suo interno figurano articoli che sono vere opere d’arte. Moda e complementi d’arredo vivono una dimensione esclusiva. È possibile visionare l’assortimento e ordinare direttamente nello shop online.

Per info clicca qui

Biocorkdesign