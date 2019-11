Matrimonio: Tutti i buoni motivi per sposarsi in inverno

Negli ultimi anni, con mia grande felicità, sempre più coppie scelgono di sposarsi nel periodo invernale. Sarà per l'atmosfera romantica e ovattata, o forse perché sposarsi in inverno consente di risparmiare un pochino sul budget, ma di sicuro ci sono tante ottime ragioni per convolare a nozze in inverno.

Tutti coloro che sono tentati dall’idea di un matrimonio invernale, ma hanno ancora qualche dubbio a riguardo, troveranno qui di seguito qualche considerazione che li aiuterà a dissiparli.

Celebrare un matrimonio in inverno richiede un tempo di organizzazione più breve, rispetto ad uno in “alta stagione”. Infatti, essendoci meno richieste, è molto più facile trovare Chiesa e Location disponibili per la data che avete scelto, anche con un preavviso di pochi mesi.

I professionisti del settore (fotografi, musicisti, etc.) sono più liberi nel periodo invernale, di conseguenza c’è una scelta più ampia.

In questo periodo si può inoltre risparmiare sul viaggio di nozze, se la meta della vostra luna di miele è una destinazione europea oppure ai Caraibi.

Se siete appassionati della neve sognerete di pronunciare il fatidico sì con il panorama delle montagne innevate a fare da cornice al momento più importante della vostra vita.

L’atmosfera intima e accogliente è assicurata: basterà il fuoco di un caminetto, la luce crepuscolare delle giornate brevi, il candore della neve a rendere tutto più magico e suggestivo.

Per la scelta dell’abito da sposa non ci sono regole particolari ma l'importante è completare il look con manicotti di lana o di pelo oppure optare per un lungo mantello bianco con cappuccio.

State pensando di sposarvi nel periodo natalizio? Senza dubbio è qualcosa di magico, perché il significato del Natale è proprio quello di famiglia e amore.

In questo caso le decorazioni si tingono delle calde tonalità tipiche delle feste come il rosso, il verde, l’oro e il rame, che all’occorrenza si possono mixare ad altri colori.

Per gli addobbi floreali saranno immancabili le stelle di natale, bianche o rosse, da accostare a bacche, pigne, rami di pino, agrifoglio e vischio. Ghirlande decorate con luci e nastrini potranno essere usate in abbondanza sia per la cerimonia che per il ricevimento, così come candele e lanternine di legno.

Infine le bomboniere per gli ospiti potranno essere posizionate sotto l'albero di Natale addobbato, come veri e propri regali.

Il risultato sarà qualcosa di alternativo e assolutamente diverso dal solito perché tutto, dal tema del matrimonio ai colori degli allestimenti, contribuirà a far respirare un'aria di festa.

In qualsiasi caso, se decidete di sposarvi nella stagione fredda, avrete la certezza che il tutto si svolgerà all’interno e non dovrete preoccuparvi di pensare ad un piano B o a come vestirvi in caso di brutto tempo. E i vostri invitati saranno felicissimi di condividere con voi un’esperienza unica come quella di un matrimonio invernale!