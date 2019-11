Casual e elegante? La parola d’ordine è made in italy

LUGANO - A Lugano da qualche tempo lo showroom Vulkan Lugano, presenta tutta una serie di abiti e accessori che fanno del vestire elegante e classico la sua parola d’ordine. Ne abbiamo parlato con l’ideatore, William

William, quali le caratteristiche di Vulkan Lugano?

«Una delle maggiori caratteristiche che rispecchiano Vulkan Lugano è la praticità. L’uomo che entra nella nostra boutique trova quello che cerca, con un’ottima qualità e in perfetto equilibrio con il prezzo».

Quale uomo sceglie il vostro showroom?

«L’uomo che sceglie Vulkan Lugano è un uomo dinamico e semplice ma allo stesso tempo attento hai tessuto ed alla vestibilità degli abiti».

La tua idea di moda?

«La mia idea di moda nasce esclusivamente dal classico intramontabile Made in Italy. L’ eleganza e la raffinatezza dello stile italiano distingue il portamento dell’uomo che lo indossa».

Perché l’uomo che veste made in italy non passa inosservato?

«Il vero segreto di un outfit sempre adeguato è il saper abbinare colori e tessuti con il giusto accessorio, spaziando dalla cintura, alla sciarpa fino alla pochette. Come ho appena detto il made in Italia è uno stile se vogliamo una firma, una presentazione della moda di tutto il mondo».

Un tuo consiglio per gli outfit dell’inverno e quali i colori must?

«La tendenza del 2019/2020 è un ritorno alla classicità. L’ uomo classico ma con un mix di stile davvero interessanti, da quello super sportivo al chic super rivisitato fino si completi formali con nuove forme e proporzioni e accessori stilosi. Insomma gli uomini diventano sempre più affascinanti anche nel look. Questo è Vulkan Lugano. Per quanto riguardo le tonalità di questo autunno inverno abbiamo colori neutri, dal color carne fino al tabacco per look naturali e luminosissimi. intramontabile sono i colori come il blu diventando quasi il New black e il Verdone con le varie tonalità».

Per concludere, l’accessorio che non può mancare?

«L’accessorio che non deve mai mancare è la sciarpa».

Company profile - La ricerca di tessuti pregiati come la Lana e la Viscosa fanno di Vulkan Lugano il negozio Uomo che rispecchia le tue esigenze. La nostra parola d’ordine è “Made in Italy“, infatti le aziende presenti nel nostro negozio sono tutte italiane. Dal Casual all’Informale e dal Classico all’Elegante troverai l’outfit più adatto a Te. Marchi: Barbati, Luca Bertelli, Valsport 1920, Saucony , Alea, Squad, Bastille. Per info clicca qui

Vulkan Lugano