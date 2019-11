Beauty: Tereza Blank e il suo tocco magico

Tereza, la tua idea di bellezza?

La bellezza di ogni individuo è libertà di stare con se stessi senza pregiudizi. Raggiungere il benessere mentale e fisico attraverso un percorso specifico.

Come hai cominciato? Quando hai capito che la tua passione per la bellezza sarebbe diventata la tua vita?

Le mie origini brasiliane hanno contribuito ad alimentare la passione per la cura del corpo, questo grazie alle proprietà che si possono ritrovare nelle mie mani che molti definiscono dal “tocco magico”, una caratteristica che ritrovo in mia mamma, abile curatrice. Da qui la “necessità” di avere un vero e proprio contatto fisico con i miei amati clienti, ai quali dedico tutta me stessa per trasmettere una ritrovata serenità ed un perenne benessere fisico. Ovviamente anche il cliente deve fare la sua parte, ed è qui che inizia il percorso insieme. Raggiungere gli obbiettivi prefissi comporta talvolta scoprire i propri timori e debolezze. La mia missione è proprio quella di abbattere questo senso di non accettazione, ritrovando consapevolezza in se stessi e di riflesso anche nel proprio corpo.

La tua attività professionale si svolge presso Estetica Alivio di Paradiso, quale il successo?

Mi sento di riprendere i concetti spiegati sopra, la mia missione è dedicarmi completamente a colui che entra nel mio studio, senza limitazioni di tempo insomma.

Hai un desiderio per il futuro? Un sogno nel cassetto?

Il mio sogno è una missione che si realizza quando la mia cliente esce dallo studio con serenità e un beneaugurante sorriso sulle labbra, che fa intravedere soddisfazione e benessere ritrovato grazie al percorso intrapreso nelle sedute

Entriamo nel tecnico, quali consigli per la cura della pelle in questo periodo di autunno?

Ovviamente curare l’alimentazione, la rieducazione alimentare è uno dei processi che la cliente può apprendere nei miei programmi, ed è parte fondamentale in ogni periodo dell’anno. Anche idratare con cura la pelle è molto importante in questo periodo

Company profile - ALIVIO significa sollievo, liberazione dalla frenesia quotidiana, un soffio di vita su di voi: nella cultura brasiliana, una sensazione capace di riscoprire la nuova bellezza che l'estetica e il movimento ritrovano nel corpo e nella mente. "Non solo un centro, ma una vera e propria filosofia estetica che prende la propria linfa dalle radici brasiliane: in Brasile il culto del bello è uno stile di vita molto sentito, e la bellezza è frutto di un dono naturale, ma anche di una costante cura di sé". Per info clicca qui

ALIVIO