Matrimonio: Sposarsi all’aperto

NOVAGGIO - Chi per qualsiasi motivo non potesse o non volesse sposarsi in chiesa, può scegliere tra tante cerimonie alternative per rendere magico il proprio matrimonio.

L’agenzia di organizzazione eventi Petali Di Riso organizza per domenica 24 novembre una giornata di porte aperte presso il Mulino di Vinera a Novaggio, dedicata a tutti coloro che sognano di celebrare il proprio matrimonio all’aperto, in una cornice da favola e immersi nella natura.

L’evento avrà inizio alle 10. il programma della giornata prevede una dimostrazione di una cerimonia simbolica con il rito della luce alle ore 11 per proseguire con un brunch offerto (prenotazione consigliata). Alle coppie di futuri sposi che parteciperanno all’evento è riservato in esclusiva un “Pacchetto matrimonio ALL INCLUSIVE” ad un prezzo speciale. Direttamente sul posto saranno presenti vari professionisti del settore, disponibili a fornire informazioni e rispondere a domande.

La giornata si conclude alle 16 con la messa in scena dello spettacolo “Oggi quasi mi sposo” di Marco Capodieci. L'ingresso è gratuito.

L’evento è al coperto e si svolgerà con qualsiasi tempo.

Per informazioni e riservazioni: info@petalidiriso.com

Tutti i dettagli dell’evento su www.facebook.com/petalidirisoweddingplanner