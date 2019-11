Con Tosetti di Como scopriamo le tendenze 2020 per gli abiti da sposa

COMO - È così arrivano anche le prime anticipazioni per gli abiti da sposa 2020 presentati dagli stilisti italiani e internazionali.

Viene rivisitato l’abito da sposa classico, che si adatta comodamente alla sposa moderna di oggi, grazie alla freschezza e alla leggerezza donata dalla voluminosità dell’abito.

L’attenzione alla scelta dei materiali come l’uso di pizzo di cotone 100% naturale e i tessuti pregiati usati negli abiti più estrosi, caratterizzati da ricami brillanti e gonne in organza di seta, sarà una caratteristica anche per le collezioni 2020.

Alcuni brand presentano abiti colorati, sensuali, nuove scollature e spalle scoperte, che vanno ad esaltare l’eleganza e la femminilità.

Anche per la stagione 2020 si confermano i tradizionali abiti ampi principeschi o romantici, i tagli a sirena e lo stile boho chic, sono sempre presenti le rifiniture in pizzo ed i corpini ricamati.

Un’ampia scelta è riservata anche agli abiti puliti in mikado, in organza e in raso o satin.