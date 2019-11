Beauty: Bagni di fieno, Distenditi su soffice mantello di erbe di montagna

PAZZALLO - Secondo antiche usanze i contadini, al termine di una giornata di duro lavoro nei campi, avevano l'abitudine di riposarsi in giacigli di fieno, di taglio fresco, cosicché la mattina al loro risveglio si sentivano completamente riposati e ritemprati.

Ed è proprio da queste usanze che nasce la terapia del fieno, nota come fitobalneoterapia, trattamento indicato per tutti coloro i quali soffrono di reumatismi, artrosi, dolori acuti e rigidità articolari.

Le erbe vengono selezionate con cura, privilegiando arnica, timo, genziana, mirtillo e trifoglio che vengono raccolte la sera, o nelle prime ore dell'alba, idealmente nei mesi di luglio e agosto, periodo in cui si ottiene il miglior raccolto.

Ricche di proprietà curative le erbe agiscono esercitando un'azione analgesica e rilassante.

Durante il trattamento, della durata di 30 minuti circa, la temperatura della culla idrotermopratica Thalaxoterm Prestige varia tra i 40° e i 50°C.

Il caldo umido della culla favorisce la sudorazione dei tessuti, donando una prolungata sensazione di benessere oltre a conferire alla pelle un aspetto più liscio e più tonico grazie all'assorbimento dei principi attivi delle erbe.

È l'ambiente ideale per permettere al fieno di sprigionare tutti i suoi preziosi principi attivi, che vengono rapidamente assorbiti dal nostro organismo.

Terminata la seduta in Thalaxoterm, il nostro ospite viene fatto accomodare nella sala relax e avvolto in una coperta di lana, per almeno 20 minuti, per permettere al corpo di eliminare il maggior numero di tossine. È molto importante in questa fase reintegrare i liquidi, assaporando tisane o succhi dalle proprietà benefiche, che vengono offerti dall'operatrice.

Al termine della seduta consigliamo un massaggio rilassante, che completa questa esperienza di assoluto benessere e relax.

