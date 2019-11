Matrimonio e ultime tendenze: l’abito che racconta una storia

Il momento della scelta dell’abito è senza dubbio quello più atteso e sognato da tutte coloro che si apprestano a fare il grande passo, perchè l'abito da sposa racconta sempre la donna che lo indossa. Per questo deve essere scelto con cura e far sentire a proprio agio.

La tradizione vuole che sia rigorosamente bianco, come simbolo di purezza e candore, ma ormai da diversi anni gli atelier di abiti da sposa propongono sempre più spesso modelli originali che prevedono anche l’uso del colore.

Le tendenze per il prossimo inverno hanno richiami dal passato, la sposa della stagione fredda infatti sarà vintage e romantica.

Modelli semplici e dalle linee pulite si combineranno a corpetti in pizzo e gonne ampie con molteplici strati di tulle, dallo stile principesco.

Le maniche lunghe hanno sempre un fascino indiscutibile, ma tutte coloro che non vogliono privarsi di scollature e spalle scoperte potranno aggiungere al loro abito un accessorio come una stola, un bolerino o un cappottino di lana. I guanti, lunghi o corti, sono perfetti per il look della sposa invernale e indice di eleganza e raffinatezza.

La vera novità è l'abito “narrante” perché quando il vestito non arriva ad esprimere tutto ciò che si desidera, servono le parole per rendere unico l’abito dei sogni.

La particolarità di questo abito sta nel personalizzare il vestito tradizionale ed arricchirlo con parole che permettono di raccontare in modo intimo la propria storia d’amore.

Ed il risultato sarà un abito unico e assolutamente inimitabile.

