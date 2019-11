Capelli: La nuova collezione Compagnia della Bellezza “ Back To The Real”

LUGANO - La nuova collezione CdB, Back to The Real, invita le donne a non rinunciare alla propria diversità e ad affidarsi al dialogo con il parrucchiere per valorizzare la propria unicità.

Un invito ad abbandonare il mondo del virtuale e tutti i suoi modelli e tornare alla realtà: così la bellezza diventa timeless, senza tempo, come la bellezza dei tagli corti invernali CdB.

Tagli corti cuori dagli schemi, il cui fascino esula dalle immagini omologate continuamente proposte dal mondo dei social e dei mass media.

Anche se in realtà, questa idea di autenticità viene proiettata su tutte le tipologie di tagli capelli alla moda della nuova collezione Compagnia della Bellezza: taglio corto, medio e lungo.

Stai pensando di rinnovare il tuo hair look e osare con una lunghezza xxs?

I tagli corti invernali CdB sono pensati per i visi ovali ma non solo. Grazie alla dolcezza delle linee che li definiscono, infatti, riescono a valorizzare anche volti allungati e spigolosi e a slanciare i tondi con eleganza e stile.

Back to The Real ne prevede due tipologie: lo Sweet-cut e il MiniSweet.

Il primo è ispirato all’attrice statunitense Kristen Stewart ed è un inno alla femminilità. Le sue linee morbide sono studiate per allungare candidamente i contorni, lasciando scoperto il volto e, di conseguenza, la personalità di chi lo indossa.

È arricchito da un maxi ciuffo, sensuale e sbarazzino al tempo stesso.

Il MiniSweet è intraprendente, a tratti fuori dagli schemi ma decisamente glam. Le sue linee minimal mettono bene in vista non solo il volto ma anche le orecchie, come se fossero parte di un cerchietto, e lasciano libera la nuca.

Ti piacerebbe tornare alla realtà con uno tra i tagli corti invernali CdB? Vorresti conoscere l’idea di stile Back to The Real più adatta a te?

Prenota la tua consulenza personalizzata in salone e scopri la nuova collezione tagli Compagnia della Bellezza