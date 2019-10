I colori d’autunno conquistano le borse in sughero

LUGANO - Ogni borsa è l’interpretazione personale di chi la indossa, una seconda pelle con la quale sentirsi sè stessa senza bisogno di altro. La nuova collezione delle borse in sughero, sono destinate a diventare il must per la fall/winter 19/20, dall’alto contenuto fashion.

Da qualche tempo, il mondo della moda e del design in generale ha svoltato decisamente verso prodotti realizzati con materiali eco-sostenibili. In questa politica, che favorisce il rispetto dell’ambiente con importanti effetti generali, troviamo anche il sughero.

Ma quali le origini del sughero? Lo abbiamo chiesto a Silvana, responsabile dello showroom Biocorkdesign di Paradiso/Lugano, specializzato nella vendita di prodotti rigorosamente realizzati in sughero, da complementi d’arredo a tutta una serie di oggetti decisamente fashion

«La quercia da sughero (Quercus suber) chiamato anche “l’oro verde” è un albero antico, misterico, generoso».

Le caratteristiche della nuova collezione sono i colori e il design, che si presenta elegante ma nello stesso tempo “indossabile” in tutte le occasioni, da una giornata lavorativa ad una festa elegante.