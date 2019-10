BEAUTY: Il vademecum del trucco permanente

STABIO - Il vantaggio del Trucco Semipermanente e conosciuto de tutte le donne: e di poter essere truccate sempre in ogni momento e in qualsiasi situazione. Non aver più bisogno delle matite, rossetti e eyeliner. Poter andare tranquillamente in piscina e in spiaggia a goderti il nuovo look naturale, studiato appositamente per te.

COS’E IL TRUCCO PERMANENTE (PMU)?

Il PMU è una forma nuova di dermopigmentazione, che deposita dei particolari pigmenti biocompatibili nello strato più superficiale della pelle, per colorare le aree desiderate e creare lo stesso effetto del make up..

Dunque il PMU (Permanent Make-Up) a differenza del vero tatuaggio non va così in profondità ed è meno invasivo, inoltre i pigmenti utilizzati sono di origine naturale, sterili e certificati, non creano problemi di allergie e reazioni.

SOMIGLIANZE E DIFFERENZE CON TATUAGGI TRADIZIONALI E CON IL MICROBLADING

Si distingue dalle tecniche di tatuaggio tradizionali perchè utilizza macchine più delicate e leggere, pigmenti micronizzati che vengono depositati più superficialmente e con manualità specifiche. La dermopigmentazione fa uso (per legge) di pigmenti semipermanenti anallergici, perlopiù organici a base minerale e quindi riassorbibili. Per i tatuaggi, invece, si impiegano pigmenti spesso a base metallica, più duraturi, è vero, ma che virano al blu/verde o viola con il tempo.

Si distingue anche dal microblading con la tecnica di applicazione del pigmento: nel microblading vengono effettuate delle piccole incisioni che ricordano i peletti delle ciglia, al contrario del micropigmentazione in cui il colore viene inserito sotto pelle con degli aghi e con dei piccoli puntini va a riempire le zone più diradate dando una forma al sopracciglio.

COME FUNZIONA?

Il microshading viene chiamato anche effetto ombra, per via dell’illusione di sopracciglia più piene e definite sfruttando le ombre naturali che hanno le sopracciglia e andandole a riempire con piccoli puntini che vengono tatuati sull’epidermide.

Adesso se utlizizano le più nuove technique di permanent make-up (PMU) per le sopraciglia e per le labbra, più naturale e più belle:

Effeto POWDER, OMBRA e SHADING per le sopraciglia

Efetto AQUARELL e PUSH-UP per le labre, per volumi e effeti naturali

PERCHÉ SCEGLIERLO

A differenza del microblading e di tatuaggi decorativi, lo stress per la pelle è minore: questa tecnica PMU infatti è più delicata e permette anche a chi ha la pelle sensibile di poter intervenire sulle proprie sopracciglia senza temere di sentir male e di doversi preoccupare di sfoghi o arrossamenti prolungati.

La scelta di usare i puntini inoltre rende il disegno più preciso e si adatta meglio anche alle esigenze di chi ha una cute oleosa.

QUANTO DURA E MANTENIMENTO

Una seduta di trucco permanente dura circa due ore è ora e mezza ed è bene prenotare prima una consulenza per conoscere l’operatore, l’ambiente in cui lavora e capire come meglio procedere su forma, colore ed eventuali correzioni su lavori di altri operatori.

La durata del microshading come sempre varia a seconda del tipo di pelle e dal colore usato per riprodurre le sopracciglia. Con il giusto mantenimento, l’effetto può durare dall’uno ai tre anni, ma il consiglio è comunque ritoccare il colore e la forma ogni anno.

