Nuovo traguardo per Monica Gabetta Tosetti, pronta per l’Inaugurazione di B.B. Clinique!

COMO - Continuano le novità per Monica Gabetta Tosetti, che unirà la sua competenza in medicina estetica, il suo precedente lavoro di neurochirurgo e di ricercatrice, nonché l’ormai nota passione per lo stile, ad inaugurare a Como la nuova B.B. Clinique.

Cosa dobbiamo attenderci dalla poliedrica Monica?

«Un progetto a cui lavoro da più di un anno, e che finalmente è pronto a diventare realtà!

Dopo il lancio del mio B.B. Program, che rimanda alle iniziali di una famosissima icona di bellezza, l'indimenticabile Brigitte Bardot, accolto con tantissimo entusiasmo dalle spose e dalle Clienti dell’Atelier Tosetti di proprietà di mio marito, dove l’acquisto dell’abito da sposa ha assunto un concetto completamente diverso, coccolate come vip da me e dal mio specialissimo staff, ho deciso di concretizzare e dare lo stesso nome al mio progetto più grande, la B.B. Clinique!”

In cosa consiste esattamente?

«Come suggerisce il nome, si tratta di un centro di medicina e chirurgia estetica, ma è molto di più!

Voglio regalare a tutti coloro che decideranno di affidarsi al mio centro, un vero e proprio trattamento da vip!

Non solo seguirò i miei pazienti nei trattamenti estetici con le tecniche ed i macchinari più innovativi.

Ma li guiderò nella scelta dei professionisti più adatti e competenti a seconda della necessità e delle richieste!

Nella vita c’è sempre da imparare, e per i miei pazienti voglio e cerco sempre il meglio, soprattutto a livello professionale».

Sorge spontanea una domanda, ma dove trova il tempo di seguire tutto?

(Prima di rispondere si mette a ridere)

«La passione per il mio lavoro e il contributo di persone fidate e competenti!

Certo, confesso che ho passato gli ultimi tempi dormento 2/3 ore per notte ...ma era necessario per organizzare tutto, e l’amore per il mio lavoro non mi fa sentire la stanchezza...se è possibile mi ricarica!!

E poi mi avvalgo di persone molto competenti!

In Atelier sono affiancata da una Premier, Anuska Romanatti, che da anni mi è vicino e che conosce perfettamente tutti i dettagli di stile e i segreti di bellezza.

Nella Clinica, da Laura Sonvico che con la sua concretezza, a volte troppa, mi aiuta nel rendere reali i sogni delle persone che scelgono la nostra struttura!

E ti devo confessare....che non termina qui perché BB è anche Beauty Cream, che ho creato in esclusiva per noi e molto altro ancora.... !»

Quindi manager marketing, stilista, chirurgo estetico, consulente dei vip, ma soprattutto un vulcano di idea, non mi stupirei se alla prossima intervista ci rivelerà qualcosa ancora!!

