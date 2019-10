Io sto con la pelliccia che non passa di moda

Signor Contini, da oltre 25 anni nel mondo della moda, da dove nasce questa passione?

«Dalla possibilità di creare capi su misura, con materiali di alto pregio e caratteristiche uniche».

Il vostro target inerente alla clientela è di persone adulte o sbaglio?

«Non sbaglia, le ragioni possono essere diverse, può essere l’aspetto finanziario oppure la difficoltà di apprezzare i pregi di questi capi».

Perché il suo atelier è vincente?

«Semplice, la passione ci guida e quindi non e più un lavoro ma una gioia creare».

Da dove inizia la scelta delle vostre collezioni?

«Dalle linee di moda che osserviamo alle sfilate, riviste secondo le nostre esigenze e tendenze».

Chi è la donna più elegante del mondo?

«È la donna sicura, che porta con naturalezza e classe ogni capo».

Quali sono i brand che possiamo trovare nel vostro punto vendita?

«I nostri brand fanno parte di ciò che creiamo, nonché di proposte di pellicciai della vicino Milano sempre innovative ed esclusive»

Quali sono gli oggetti fashion indispensabili per lei e a cui é molto legato?

«Tutto ciò che mi rende felice e soddisfatto»

Un consiglio ai nuovi imprenditori della moda?

«Non arrendersi mai, e crearsi uno spazio esclusivo dove dimostrare le proprie passioni creative».

Company profile - Nel 1991 nasce la MC Pellicceria, si distacca dalla celebre “Pellicceria Andina” di Via Nassa, e continua ad avere quelle doti di maestria che l’esperienza le ha concesso. Durante il corso degli anni si e evoluta in quelle che erano le tendenze di moda e le nuove tecniche di lavorazione. Un altro aspetto fondamentale è sempre stato quello di esaudire ogni desiderio della sua affezionata clientela, creando capi unici ed esclusivi. Ancora oggi dopo 27 anni l’entusiasmo non si e spento, ma il creare e rinnovare fa parte della sua passione. Per altre info clicca qui