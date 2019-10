Donna: perdita di capelli

LUGANO - Il numero di donne che soffre di eccessiva caduta dei capelli, calvizie e diradamento è in costante aumento. Basti pensare al proliferare della malattie autoimmuni o alla diffusione di malattie neoplastiche che comportano cure a base di chemioterapia e lasciano le donne senza capelli per diverso tempo.

Ogni più piccola gratificazione, per essere più forti nel sopportare il peso della calvizie, diventa così davvero importante.

E lo diventa evitando il “fai da te”, ma rivolgersi in prima battuta a uno specialista come accade pressi i centri CR Lab.

«A Lugano – sottolinea Viviana Miacola, manager di CR Lab Insubria – come in altri nostri centri vediamo donne affette da malattie autoimmuni che causano alopecia o sottoposte a trattamenti chemioterapici che cadono in depressione. Grazie al sistema di infoltimento non invasivo come il CNC (Capelli naturali a contatto), che consente di avere nuovamente i propri capelli a queste donne è tornato il sorriso e la voglia di vivere».