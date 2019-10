Molecole cosmetiche d’ immagine e bellezza

LUGANO - Buongiorno caro lettore, oggi parliamo di immagine perché alle fine ciò che conta, più di quanto credi, è l’immagine che tu hai di te. Questa ti spingerà ad agire, abbigliarti, vedere e pensare in un certo modo... E sai cosa cambiano? I risultati

Possiamo crearci un’immagine diversa, un look studiato, un make up adatto al nostro viso, ma credimi: il futuro non è scritto, siamo noi con le nostre azioni giorno dopo giorno a crearlo Che visone hai di te … oggi? Tra un mese? E fra 5 oppure 10 anni?

Ricorda queste 3 regole:

Quello che pensi, diventi

Quello che sentì, attrai

Quello che immagini, i sogni … crei

Un esempio: per esaltare la tua silhouette (che essa sia esile, media o robusta) devi comunque rispettare innanzitutto le tue forme e proporzioni….non si scappa!

Questo vale anzitutto per i tessuti stampati, ovvero:

se hai un fisico esile: sarai più valorizzata da una fantasia di piccola dimensione

se hai un fisico medio: sarai valorizzata da una fantasia di media dimensione

se hai un fisico robusto: vestirai al meglio fantasie più grandi.

Con il mio lavoro, io voglio contribuire a creare bellezza e parlo con voi sempre di body positive!

Questo aspetto è importante perché aiuta a valorizzarsi per come si é, la finalità è apportare degli accorgimenti mirati ma farlo in armonia.

Per questo ti suggerisco di provare queste semplice strategia, esse possono aiutarti ad apparire più armoniosa.

Vuoi sapere come? Contattami via email a info@estetica.ch, oppure chiamami ️091 980 11 84. Pianificheremo insieme la strategia migliore per farti diventare quello/a che sei: uno schianto la versione migliore di te!