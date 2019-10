Le spose d'inverno di Alessandro Tosetti

COMO - Gli stilisti oggi propongono outfit in grado di essere trasversali in ogni stagione... basta accessoriarli nel modo giusto! Ecco i consigli di Alessandro Tosetti, designer dell'omonima collezione in esclusiva per lo storico atelier Tosetti Sposa di Como.

«Gli abiti da sposa oggi sono sempre di più 'all-season', ed è così proprio con questa finalità che ho studiato la mia ultima collezione, in modo che possa essere 'riadattata' ad ogni stagione» sostiene il giovane stilista comasco. «I modelli più indicati sono, ovviamente, quelli a manica lunga, ma nulla vieta di accessoriare un outfit a manica corta con cache couer, boleri o coprispalle. I miei preferiti sono quelli in piuma di Mazzanti, ma ci sono alternative di ogni genere, dai maxi pull in mohair ai caldissimi colli di faux fur, fino ai grandi classici in pizzo, raso o tulle. Per le amanti dello stile d'antan ci sono i mantelli lunghi e lievissimi, che danno un'allure unica all'incedere, o addirittura gli imbottiti, per le spose più 'urban'. Perfetti per proteggersi dal freddo anche guanti e manicotti, che danno un'aria un po' d'antan, da abbinare con stivaletti stringati con il tacco e un copricapo, magari una cloche anni Venti così tanto di moda. Come colori io prediligo per le winter bride il 'bianco bianco', magari punteggiato da cristalli come punto luce, anche se mi diverte l'idea di avere accessori a contrasto nelle nuance del rosa, dal cipria al fucsia, decisamente più scenografico. Per chi vuole essere una vera regina delle nevi nulla di meglio dell'argento o del grigio perla, che trovo raffinatissimo». In atelier tantissime le collezioni presenti, oltre a quella in esclusiva di Alessandro Tosetti, come Nicole Spose, Alessandra Rinaudo, Pronovias, St. Patrick, Jolie, Colette e tante altre, e uno staff professionale in grado di consigliare al meglio ogni sposa per una vestibilità semplicemente impeccabile!

Company profile - Fra i rami di quel celebre lago di Como così caro ai Promessi Sposi di Manzoni, nel cuore del capoluogo dell’omonima provincia lombarda, trova la sua sede Tosetti Sposa, storico atelier specializzato in abiti da sposa e da cerimonia fondato nel 1927. Una boutique romantica ed elegante, dove predominano i toni del bianco, negli abiti come negli arredi. «Nei nostri appuntamenti personalizzati – racconta Monica – siamo lieti di dedicare alle clienti una modellista o un premiere per soddisfare con successo anche le richieste più particolari, perché ogni sposa è unica, così come i suoi desideri». Per info clicca qui

